A princesa Leonor de Espanha prepara-se para presidir pela quinta vez à entrega dos Prémios Princesa das Astúrias, que tal como todos os anos, decorrem este mês de outubro em Oviedo.

É já esta sexta-feira, dia 20 de outubro, que a princesa vai marcar presença no Teatro Campoamor, ao lado dos pais e da irmã mais nova, Sofia, onde, tal como acontece desde 2019, fará um discurso e entregará os prémios aos vencedores da edição deste ano.

Além da princesa, é costume que também o rei Felipe VI faça um discurso neste evento, um cenário que poderá estar prestes a mudar.

Este poderá ser o último ano em que Leonor contará também com as palavras do pai, uma vez que na edição de 2024 já será maior de idade, e, caso siga os passos do atual monarca, vai começar a presidir sozinha a este evento.

Em 1986, durante a sexta edição dos então 'Prémios Príncipe das Astúrias', Felipe, já com 18 anos, assumiu este compromisso sem a companhia dos pais, os reis Juan Carlos e Sofía, que continua a apoiar esta cerimónia desde o camarote real até aos dias hoje.

De recordar que a princesa Leonor comemora os seus 18 anos já no próximo dia 31 de outubro.

