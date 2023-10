Todos os anos, a 12 de outubro, Espanha celebra o Dia da Hispanidade ou Dia da Festa Nacional, dois nomes pelos quais é conhecido o feriado ao qual o rei preside sempre, numa cerimónia que conta com desfile militar e posterior receção no Salão do Trono.

Desde que subiu ao trono, em 2014, Felipe VI passou a ser o anfitrião deste momento especial e a contar com a presença das duas filhas, Leonor e Sofia, além da mulher, Letizia, que já assiste a esta festividade desde 2004, ano em que se casou com o então príncipe Felipe.

Desde o seu ano de estreia até hoje, tem sido possível acompanhar o crescimento da princesa herdeira, que deixou de ser criança e entrou na adolescência, assim como a sua evolução de estilo.

Após dois anos de ausência, 2021 e 2022, por se encontrar fora do país a estudar no País de Gales, a princesa regressou este ano ao evento e com um pormenor especial. Pela primeira vez, usou o uniforme de gala do Exército da Terra, onde ingressou no passado dia 17 de agosto.

Percorra a galeria e recorde os visuais de Leonor desde 2014 até à atualidade.

Leia Também: O visual elegante mas discreto de Letizia no Dia da Hispanidade