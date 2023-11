A princesa Leonor acompanhará os pais, os reis Felipe VI e Letizia, na abertura da legislatura das Cortes Gerais.

A sessão solene acontecerá na próxima quarta-feira, às 11h (hora de Madrid), no Congresso dos Deputados, onde Felipe VI fará um discurso.

Esta será a primeira vez que a herdeira do trono participa neste importante ato institucional, que acontece menos de um mês após ter jurado a Constituição neste mesmo local, um momento que coincidiu com a sua maioridade - celebrada no dia 31 de outubro - conforme contempla o artigo 61 da Carta Magna para a princesa ou príncipe das Astúrias.

Durante este evento solene apenas o rei e a presidente do Congresso, Francina Armengol, farão discursos.