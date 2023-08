Chegou o grande dia. A princesa Leonor começa hoje a sua formação militar, um passo importante na sua formação como futura Chefe de Estado, seguindo assim os passos do seu pai, Felipe VI, e do avô, Juan Carlos.

A princesa das Astúrias inicia a sua formação nas Forças Armadas na Academia Geral Militar de Saragoça, onde iniciará os seus estudos militares no Exército, o primeiro curso, ao qual se seguem outros dois, o segundo na Escola Naval de Marín (em Pontevedra) e o terceiro na Academia Aérea Geral de San Javier (em Múrcia). Além da mudança de vida, a herdeira do trono deve seguir regras de aparência física para militares, que incluem a forma como terá que usar o cabelo, como poderá usar joias e como deve ser a maquilhagem.

A aparência física deverá demonstrar o fortalecimento dos laços de uniformidade e disciplina entre todos, pelo que existem várias regras a cumprir. No caso das mulheres, deverão usar o comprimento de cabelo que quiserem, mas na sua cor natural. O que é imposto é que o cabelo não atrapalhe a colocação do acessório de cabeça.

Quem optar por usar cabelo comprido (que é o caso da filha mais velha dos reis, que tem longos cabelos loiros) tem que usá-lo apanhado.. É proibido o uso de bandoletes, mas podem-se usar redes de cabelo, elásticos ou ganchos de cor semelhante à do cabelo, que não se destaquem. Para atividades instrucionais e de campanha ou desporto, o cabelo pode ser apanhado num rabo de cavalo ou numa trança.

No que respeita à maquilhagem, ela é permitida, mas podem usar-se apenas cores naturais, que não contrastem excessivamente com a pele. Qualquer outro produto como sombra, batom ou delineador terá que ter obrigatoriamente cores pálidas. O verniz das unhas só é permitido se for transparente.

O uso de brincos será opcional e permitido exclusivamente às mulheres. Se Leonor optar por usá-los, terá que usar um par (um em cada orelha), iguais entre si, que não sejam pendentes, preferencialmente esféricos, dourados, prateados ou em pérola. Piercings não são permitidos.

