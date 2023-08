A princesa Leonor está a menos de 48h de iniciar a sua formação militar, o primeiro grande passo que dará como futura Chefe de Estado.

Entretanto já foram divulgados alguns dados sobre a próxima quinta-feira, dia 17, a data em que ingressa na Academia Militar de Saragoça.

Pelas 10h da manhã (hora de Madrid) deixará de ser tratada por Sua Alteza Real e passará a ser apenas Dama Cadete Borbón, deixando assim de usar o primeiro nome, tal como os restantes colegas.

A única grande diferença que terá para os restantes cadetes é o facto de ter uma tutora que será responsável por acompanhar a sua evolução, uma vez que Leonor será um dia Capitã General das Forças Armadas, um cargo que pertence sempre ao Chefe de Estado.

Na manhã do dia 17 de agosto, os candidatos esperarão à porta e os comandantes vão chamar um a um pelo nome. Uma vez dentro do complexo, os cadetes deixam a mala num camião e, em seguida, o Diretor Geral da Academia dará as boas-vindas aos familiares no salão de festas.

A Academia realiza um ato nesse primeiro dia destinado aos familiares dos novos cadetes e, por isso, não se sabe qual será o papel de Felipe VI nesse dia, se estará a assistir à cerimónia na qualidade de Chefe de Estado ou apenas como pai de uma das novas cadetes.

