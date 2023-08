A princesa das Astúrias está prestes a iniciar a formação militar. No dia 17 de agosto ingressará na Academia Geral Militar de Saragoça (AGM), um momento histórico no qual estará acompanhada pelos pais, os reis Felipe VI e Letizia. A informação foi confirmada esta sexta-feira, dia 11, pela ministra da Defesa de Espanha, Margarita Robles.

O diretor da AGM, Manuel Pérez López, adiantou alguns detalhes sobre a formação castrense da princesa, que ficará no I Batalhão de Cadetes. Entrará com outros 612 cadetes - entre os quais se encontram 140 mulheres - e no primeiro dia de setembro entram os restantes 2009 cadetes que se encontram atualmente em Saragoça.

A 7 de outubro a princesa das Astúrias fará o Juramento de Bandeira e passará para a segunda promoção, uma vez que foi elaborado um plano de estudos específico para a herdeira, que lhe permite fazer dois cursos num só.

"As disciplinas foram condensadas para que, desde a sua chegada até ao dia 7 de outubro, quando deverá jurar a bandeira em conjunto com os restantes colegas, a princesa termine o primeiro curso. A partir dessa data começará o segundo curso", explicou Manuel Pérez López.

De acordo com informações avançadas pela imprensa espanhola, após a chegada, Leonor será recebida por encarregados da sua instrução, um momento após o qual será conduzida até ao quarto onde vai ficar. Existem quartos para duas, quatro ou doze pessoas. Aí receberá o seu equipamento militar básico, para posteriormente começar o treino, que se vai realizar de segunda a sexta-feira, em regime de internato, podendo passar os fins de semana em casa.

