Durante as férias em Palma de Maiorca, a princesa Leonor e a infanta Sofia aproveitaram para fazer um passeio acompanhadas pela mãe, Letizia.

As duas jovens e a rainha visitaram a quinta-escola Jovent, onde tiveram contacto com os animais e conheceram as instalações e o funcionamento deste centro, que foi inaugurado há 26 anos.

"A princesa Leonor e a infanta Sofia visitaram de surpresa a quinta-escola em conjunto com a sua mãe. Conheceram o trabalho de integração e convivência que o centro faz com crianças com diversidade funcional", pode ler-se na legenda de um conjunto de fotografias partilhadas pela quinta nas redes sociais.

De todas as imagens, há uma que salta à vista: numa fotografia a princesa Leonor aparece sorridente a olhar para um cavalo enquanto tem a cabeça encostada à de um rapaz, um gesto carinhoso que foi notado pela imprensa espanhola.