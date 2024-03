Kate Middleton é o membro preferido da família real britânica.

Mais de 38% dos ingleses que foram inquiridos no âmbito de um estudo notaram que gostavam mais da princesa de Gales do que do príncipe Harry e de Meghan Markle.

Cerca de 1.000 pessoas participaram no inquérito levado a cabo pela Ipsos para o The Evening Standard.

Contudo, note-se, o mesmo foi feito antes de 'rebentar' a polémica à volta da fotografia da princesa e dos filhos - partilhada no Dia da Mãe - que se veio a descobrir alterada.

Logo a seguir a Kate, revelam os resultados, vem o marido, o príncipe William, com 36%. A princesa Ana ocupa o terceiro lugar, seguida pelo rei Carlos III (seu irmão) e a rainha Camilla.