A propósito da Mental Health Awareness Week (Semana de Conscientização sobre Saúde Mental, numa tradução livre), Kate Middleton visitou uma das associações que apoia há mais tempo enquanto madrinha real.

A princesa de Gales esteve na Anna Freud's London HQ - causa que apoia crianças - para falar com jovens sobre a ansiedade.

A mulher de William fez questão de falar com especialistas sobre o assunto num debate que pretendia apurar a importância do bem-estar nas gerações futuras.

A visita acontece depois de Kate ter lançado a campanha Shaping Us, em janeiro, através da associação por si criada, a Royal Foundation Centre for Early Childhood. O objetivo é investir no correto desenvolvimento das crianças logo nos primeiros anos de infância.

Para a ocasião, a princesa usou um elegante vestido verde de Suzannah London e sapatos Alessandra Rich.

Recorde-se que, recentemente, foi divulgado que também Harry e Meghan Markle fizeram uma visita a um grupo comunitário de jovens, em Santa Barbara, Califórnia, para discutir o tema da saúde mental e o impacto que as redes sociais têm na vida das pessoas.

