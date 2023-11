William e Kate Middleton receberam a visita do príncipe Daniel e da princesa Victoria da Suécia no Castelo de Windsor, momento que ficou registado em fotografia e que foi partilhado nas redes sociais.

Conforme destaca a revista Hello!, a princesa de Gales, de 41 anos, destacou-se com o penteado que usou na ocasião. Dispensando os já habituais ondulados com que surge nos seus compromissos, desta vez optou pelo cabelo mais liso.

Para além disso, brilhou com um elegante vestido de Emilia Wickstead cujo modelo foi batizado de 'Kate'. A peça foi conjugada com uns sapatos de Emmy London.

Ora veja:

