Esta sexta-feira, 24 de novembro, Kate Middleton marcou presença num compromisso em Barnet, Inglaterra.

A princesa de Gales esteve no Sebby's Corner, que trabalha em parceria com a The Royal Foundation Centre for Early Childhood.

A associação tem como objetivo apoiar famílias com crianças, sendo que nesta altura está focada no Natal.

Para a ocasião, a mulher do príncipe William elegeu um visual em tons de castanho, perfeito para os dias mais frios.

Kate conjugou uma saia midi com botas de cano alto e camisola de gola alta. Os pormenores poderão ser vistos nas imagens da galeria.

