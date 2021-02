Na reta final da primeira gravidez, a princesa Eugenie tem vivido esta fase à distância da mãe, Sarah Ferguson, e da irmã, princesa Beatrice, devido às medidas de combate à Covid-19. Espera-se então que vá ficar em falta um hábito comum no Reino Unido alusivo ao final da gestação: o baby shower.

Durante o período de confinamento, são desaconselhados ajuntamentos, pelo que a família real prima por dar o exemplo.

Neste sentido, será que Eugenie vai adaptar-se às circunstâncias e realizar o baby show através do Zoom? Esta é uma possibilidade apontada pela imprensa britânica.

Dado o vínculo entre Sarah Fergunson e as filhas, pensa-se que Eugenie não vai querer deixar passar esta fase em branco longe das pessoas mais próximas.

Vale recordar que a neta da rainha Isabel II espera o primeiro filho, fruto do casamento com Jack Brooksbank, com quem trocou alianças em outubro de 2018.

