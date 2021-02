A princesa Eugenie e o marido, Jack Brooksbank, estão à espera do nascimento do primeiro filho em comum, previsto já para este mês. Segundo a imprensa internacional, há a possibilidade desta vir a quebrar uma tradição no que diz respeito à realeza.

Tal como nota a revista Hello!, o batismo das crianças da família real são normalmente privados, sendo que apenas são disponibilizadas algumas imagens já após a cerimónia.

No entanto, Eugenie foi batizada numa cerimónia em público (em 1990) com a permissão dos pais, o príncipe André e Sarah Ferguson - algo que ela mesma terá decidido fazer com o filho.

Ou seja, os pais da princesa foram os primeiros a quebrar esta tradição, algo que deverá acontecer novamente.

