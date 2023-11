Eugenie de York, a filha mais nova do príncipe André e Sarah Ferguson, revelou recentemente no podcast 'Table Manners' que teve problemas com a alimentação quando era adolescente devido ao constante escrutínio de que era alvo.

Durante a conversa, a princesa contou como o facto de falarem constantemente sobre as suas roupas e a sua aparência acabava por ter um efeito negativo nela.

"Acredito que isso definitivamente causou alguns problemas relacionados com a comida e com o que devia vestir. Acho que toda a gente enfrenta isso quando está sob o olhar do público", afirmou, o que a fez ter bastantes inseguranças.

"Tens esse corte de cabelo tonto ou és um pouco gordinha e já se sabe, todos os rapazes te acusam desse tipo de coisas", concluiu a princesa.

