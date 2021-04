Duas semanas após a morte do avô, o príncipe Filipe, que perdeu a vida a 17 de abril, a princesa Eugenie, à semelhança dos restantes membros da realeza britânica, retomou os seus compromissos oficias.

A filha dos duques de Iorque fez a sua primeira aparição pública esta sexta-feira, dia 23, através de uma videoconferência.

Eugenie voltou a juntar-se a uma causa solidária que lhe é próxima: a luta contra a escravidão e o tráfico de pessoas.

Tratou-se na verdade de um evento por ocasião da celebração virtual do terceiro aniversário da organização Survivor Alliance. A filha do príncipe André se juntou à conversa na sua residência, em Frogmore Cottage, local a partir do qual conduziu uma entrevista ao diretor executivo Minh Dang.

A princesa mostrou-se "extremamente orgulhosa" por fazer parte da iniciativa, uma vez que fundou com a sua melhor amiga, Julia de Boinville, o Coletivo Antiescravidão (em 2017) para ajudar todos os que sofreram qualquer tipo de submissão.

