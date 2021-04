A princesa Eugenie e a irmã, a princesa Beatrice, foram duas das caras da realeza que não faltaram ao funeral do príncipe Filipe, que decorreu este sábado 17 de abril.

As netas do duque de Edimburgo, filhas do príncipe André e Sarah Ferguson, contaram com a companhia dos respetivos maridos, Jack Brooksbank (companheiro de Eugenie) e Edoardo Mapelli Mozzi (companheiro de Beatrice).

Esta foi a primeira vez que a princesa Eugenie foi vista em público depois de ter sido mãe pela primeira vez no passado dia 9 de fevereiro, do pequeno August Philip Hawke Brooksbank.

Veja na galeria algumas imagens das irmãs no funeral do avô.

