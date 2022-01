O ano de 2022 espera-se repleto de novos projetos para a princesa Eugenie, filha do príncipe André. Apesar da família real viver atualmente 'assombrada' por um dos maiores escândalos de que há memória - com as acusações de abuso sexual contra o filho da rainha Isabel II -, a princesa recusa-se a baixar os braços e mantém-se ativa na vida profissional.

Um dos desafios que vai abraçar será o lançamento de um podcast. Esta é uma ideia pensada desde o ano passado e tudo indica que será colocada em prática brevemente.

O podcast será um projeto da instituição Anti-Slavery Collective, fundada por Eugenie e pela sua amiga de longa data Julia de Boinville em 2017. A organização luta contra a escravidão e tráfico humano na atualidade.

