O príncipe André continua a viver afastado do núcleo sénior da realeza, depois de se ver envolvido num escândalo sexual que levou ao fim da sua vida pública, em 2019 - ao serviço da realeza.

Uma das alegrias do irmão do rei Carlos III tem sido proporcionada por uma das netas, Sienna, de três anos, a quem está a ensinar a montar a cavalo.

Conforme destaca a revista Hello!, as filhas de André, a princesa Beatrice e a princesa Eugenie, têm passado os fins de semana (à vez) com o pai, de maneira a que este se sinta acompanhado.

"As princesas levam os netos a visitá-lo a maioria dos fins de semana. Passam muito mais tempo agora com ele do que passavam há uns anos", realçou uma fonte à publicação. "São próximas do pai e bastante protetoras em relação a ele", completou.

Beatrice e Eugenie, note-se, têm organizado várias atividades, entre elas caçadas na propriedade da família em Windsor.