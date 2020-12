Depois da imprensa internacional ter revelado que a princesa Eugenie e o marido, Jack Brooksbank, tinham-se mudado para a casa de Meghan e Harry, no Reino Unido, agora sabe-se que o casal já não está na habitação dos primos.

Ao fim de seis semanas, a neta da rainha Isabel II - filha mais nova do príncipe Andrew e Sarah Ferguson - e o marido mudaram-se discretamente de Frogmore Cottage para as antigas residências no Palácio de Kensington, relata o Daily Mirror.

Recorde-se que Eugenie, de 30 anos, e Jack, de 34, fizeram as malas e mudaram-se para Frogmore no início de novembro, depois de terem conversado com Meghan e Harry, que receberam a casa como presente de casamento da rainha. Apesar dos duques de Sussex estarem afastados da realeza e estarem a viver nos Estados Unidos, a casa continua a ser a residência oficial do casal no Reino Unido.

No entanto, grávida pela primeira vez, a princesa Eugenie acabou por não ficar muito tempo na casa do primo.

