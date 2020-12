Meghan Markle surpreendeu tudo e todos ao surgir num programa especial da CNN Heroes, este domingo, para homenagear os heróis da luta contra a pandemia da Covid-19. De acordo com o Page Six, a duquesa de Sussex agradeceu aos "indivíduos [que] se levantaram e garantiram que as necessidades básicas das nossas comunidades fossem atendidas", descrevendo este momento como "um desafio universal".

"Garantiram que aqueles ao seu redor não tivessem que sofrer isoladamente", acrescentou a mulher do príncipe Harry.

Recorde-se Harry e Meghan vivem atualmente na Califórnia, depois de terem deixado a família real britânica. Nesta fase em que o mundo luta contra o novo coronavírus, o casal fez voluntariado em várias instituições de caridade na área de Los Angeles.

Em abril entregaram refeições aos moradores da cidade através do Project Angel Food e, recentemente, estiveram a distribuir bens essenciais a estudantes com a Baby2Baby. O duque de Sussex foi também visto como voluntário na Walker Family Events Foundation.

Meghan realçou ainda "as formas notáveis como as comunidades responderam em tempos difíceis, perante esta realidade devastadora". “Vimos o lado bom das pessoas, dos nossos vizinhos e das comunidades inteiras", acrescentou, destacando todo o trabalho de quem não ficou parado e tentou impedir que os vizinhos passassem fome. “Vimos comunidades a levantarem-se e a agir", frisou.

“O calor de uma refeição pode ser tão reconfortante quanto um abraço, especialmente na ausência de contacto humano devido ao distanciamento social", disse ainda.

