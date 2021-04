Depois das reações de William e Harry, foi a vez da princesa Eugenie prestar homenagem ao seu "querido avô", o príncipe Filipe.

A filha do duque de Iorque, André, herdeiro de Filipe e da rainha Isabel II, usou a sua página de Instagram para escrever ao avô.

"Querido avô, todos nós sentimos a tua falta", começa por lamentar.

"Ficaria muito emocionado com todas as homenagens que foram partilhadas comigo nos últimos dias. As pessoas lembram-se de se sentarem ao seu lado num jantar, ou apertar a sua mão uma vez, lembram-se de dizer olá de passagem, ou do quanto o prémio DofE significou para elas", continua, referindo-se por último ao prémio criado pelo duque de Edimburgo.

No decorrer das suas palavras, Eugenie recorda memórias de infância marcadas pelas vivências com o avô Filipe.

"Lembro-me de aprender a cozinhar, a pintar, a ler. Lembro-me de rir das suas piadas e de perguntar-lhe sobre sua vida espetacular e o serviço prestado à marinha", continua.

"Lembro-me das suas mãos, do seu riso e da sua cerveja favorita", recorda a princesa, que foi mãe do primeiro filho, August Philip Hawke, em fevereiro.

"Obrigado pela sua dedicação e amor por todos nós e principalmente pela avó, de quem cuidaremos por si. Com todo o meu amor, Eugenie", termina.

Recorde-se que as cerimónias fúnebres do príncipe Filipe decorrem a 17 de abril.

Leia Também: Príncipe Harry esteve com a prima, Eugenie, após regressar ao Reino Unido