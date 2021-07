A princesa Delphine teve esta quarta-feira, dia 21, o primeiro evento público ao lado da família real nas comemorações do Dia Nacional da Bélgica.

Delphine Böel, recorde-se, nasceu em 1968 e é fruto de uma relação extraconjugal de Alberto II com a baronesa Sybille de Selys Longchamps. Durante sete anos lutou para provar que era filha do rei emérito, com sucessivos pedidos para que fosse realizado o teste de ADN, e em janeiro de 2020 foi reconhecida como filha do antigo rei belga.

A primeira aparição enquanto membro da família real aconteceu em novembro do ano passado, no hospital Saint-Pierre, em Bruxelas, para apoiar uma campanha de vacinação.

