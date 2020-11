Esta semana, Delphine Böel esteve no hospital Saint-Pierre, em Bruxelas, para apoiar uma campanha de vacinação contra o novo coronavírus e esta tornou-se a sua primeira aparição pública enquanto princesa da Bélgica.

Em janeiro deste ano, depois de uma longa batalha judicial, a artista plástica foi reconhecida como filha biológica do rei emérito Alberto e conquistou o título de Alteza Real. Também os seus filhos, Joséphine e Oscar, receberam os títulos de príncipes.

Delphine nasceu em 1968 (tem 52 anos) e é fruto de uma relação extraconjugal de Alberto II com a baronesa Sybille de Selys Longchamps. Durante sete anos lutou para provar que era filha do rei emérito, com sucessivos pedidos para que fosse realizado o teste de ADN.

Leia Também: Kate Middleton quer mudar "regras da realeza" quando se tornar rainha