Aconteceu no concerto de Natal 'Together at Christmas', esta sexta-feira, 8 de dezembro.

A princesa Beatrice foi um dos membros da família real britânica que não quis perder o 'Together at Christmas', concerto de Natal cuja anfitriã é Kate Middleton. Contudo, este ano, a filha do príncipe André surgiu muito bem acompanhada. Numa raríssima ocasião, a princesa surgiu de mão dada com o enteado, Christopher 'Wolfie' Woolf, e o marido, Edoardo Mapelli Mozzi. O seu visual foi igualmente marcante. Para o concerto, Beatrice elegeu um vestido midi, com padrão quadriculado, da criadora Olivia Buckingham. Recorde-se que Beatrice e Edoardo deram o nó em julho de 2020 numa pequena cerimónia por causa da pandemia.