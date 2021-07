Um ano já lá vai... A princesa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi completaram este sábado, 17 de julho, o seu primeiro aniversário de casamento, data que o empresário italiano evidenciou na sua conta de Instagram através de uma romântica publicação.

"Nem consigo acreditar que já passou um ano. Cada segundo de cada dia tem sido tão cheio de alegria, felicidade, gargalhadas e amor. És a pessoa mais simpática, amorosa e bonita do mundo. Obrigada, meu amor, por cada segundo", escreveu.

Recorde-se que Beatrice, de 32 anos e Mozzi, de 38, deram o nó numa cerimónia privada celebrada no Windsor Great Park, em Berkshire, Inglaterra.

Importa ainda sublinhar que os dois estão à espera da chegada do primeiro filho em comum, anúncio que fizeram em maio deste ano. Mozzi já é pai de Christopher, de cinco anos, do seu antigo noivado com Dara Huang.

