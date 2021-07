A princesa Beatrice vive um momento muito feliz da sua vida. Grávida pela primeira vez, a filha de Sarah Ferguson e do príncipe André deu nas vistas esta quinta-feira, 8 de julho, com um vestido romântico, que evidenciava a sua barriguinha.

Conforme poderá ver nas fotografias presentes na galeria, a neta da rainha Isabel II optou por um vestido da Self-Portrait, com mangas em balão, para assistir ao torneio de Wimbledon.

Note-se que o bebé é fruto do casamento de Beatrice com Edoardo Mapelli Mozzi, com quem deu o nó em 2020.

Leia Também: A princesa Beatrice vive num palácio mas a irmã, Eugenie, não. Porquê?