As irmãs princesa Eugenie e princesa Beatrice cresceram lado a lado, partilhando experiências e marcando presença em diversos eventos juntas.

Agora, já adultas, cada uma seguiu com a sua vida e há uma diferença entre as duas. A princesa Beatrice vive num palácio e a princesa Eugenie não. Sabe porquê? Passamos explicar...

Não existe nenhuma regra no seio da realeza que digam onde os membros da família devam ou não viver. Segundo a revista Hello, esta é uma decisão que fica, portanto, a cargo da consciência e da vontade de cada um.

Note-se que, atualmente, Beatrice vive no Palácio de St James com o marido, Edoardo Mapelli Mozzi. Já a princesa Eugenie vive em Ivy Cottage, nas imediações do Palácio de Kensington.

