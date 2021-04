A princesa Ana prestou uma homenagem ao falecido pai, o príncipe Filipe, este domingo, destacando a "vida bem vivida" e o "legado que pode inspirar-nos a todos".

“Sabes que vai acontecer, mas nunca estás realmente pronto”, disse sobre a partida do pai, que morreu na sexta-feira, aos 99 anos - semanas depois de ter deixado o hospital após ter estado internado durante um mês e ter feito uma cirurgia cardíaca.

“O meu pai foi o meu professor, a pessoa que me apoiou e criticou”, acrescentou a única filha de Filipe e da rainha Isabel II, de 70 anos.

“Mas, principalmente, é o exemplo dele, de uma vida bem vivida e o serviço gratuito dado que eu mais queria imitar”, continuou numa mensagem que foi partilhada nas redes sociais da família real.

"A sua capacidade de tratar cada pessoa como um indivíduo único, com as suas próprias habilidades, vem de todas as organizações com as quais ele esteve envolvido. Considero uma honra e um privilégio ter sido convidada a seguir os seus passos e foi um prazer tê-lo mantido a par das suas atividades. Sei o quanto ele significa para eles, no Reino Unido, em toda a comunidade e no mundo em geral", realçou.

Mas não ficou por aqui e frisou ainda o quanto a "família aprecia todas as mensagens e memórias de tantas pessoas cujas vidas ele também tocou".

"Sentiremos a sua falta, mas deixa um legado que nos pode inspirar todos", concluiu.

Leia Também: As homenagens sentidas dos filhos do príncipe Filipe após a sua morte