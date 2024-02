A princesa Ana esteve num encontro com profissionais no NHS, o Serviço Nacional de Saúde britânico, um evento para o qual escolheu um look muito especial.

Para este evento, a Princesa Real optou por um casaco comprido de cor púrpura que pertenceu à mãe, a rainha Isabel II, e que esta lhe deverá ter deixado antes de morrer.

De salientar que, atualmente, a princesa é um dos membros da família real que mais trabalha, tendo assumido a 'linha da frente' num momento em que o irmão mais velho, o rei Carlos III, foi diagnosticado com cancro e praticamente 'esvaziou' a sua agenda.

Além disso, também Kate se encontra em recuperação à cirurgia abdominal a que se submeteu há pouco tempo, o que 'obrigou' William a reduzir o número de eventos nos quais marca presença.

Veja no vídeo abaixo o visual da princesa Ana.

