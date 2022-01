Após as festividades, é tempo de regressar ao trabalho e, nesse âmbito, a princesa Ana deu provas de que não gosta de perder tempo. A filha da rainha Isabel II foi a primeira a retomar a agenda oficial entre os membros da realeza.

Esta quinta-feira, através das plataformas digitais, participou na Conferência de Agricultura de Oxford juntamente com o marido, o vice-almirante Sir Timothy Laurence.

Este, no entanto, não é um facto que surpreenda os seus admiradores. A princesa, de 71 anos, é conhecida como uma das personalidades da família real que mais se dedica a compromissos oficiais, sendo centenas as organizações de caridade que contam com o seu contributo ao longo do ano.

