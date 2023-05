O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, recebeu hoje, no Palácio de Westminster, sede do Parlamento, o Rei Carlos III, numa cerimónia que antecede a sua coroação oficial, no próximo sábado.

O monarca de 74 anos entrou no edifício do Parlamento acompanhado pela presidente da Câmara dos Comuns, Lindsay Hoyle, e pelo presidente da Câmara dos Lordes, John McFall. Mais de 600 parlamentares de ambas as câmaras juntaram-se na antecâmara do palácio para receber o Rei e ouvir o hino nacional, tocado pela banda marcial da Força Aérea britânica (RAF). Durante a cerimónia, o Rei cumprimentou o líder da oposição, Keir Starmer, e falou com parlamentares sobre temas de interesse comum, como agricultura, negócios e comunidades locais, de acordo com o Palácio de Buckingham. A rainha consorte, Camila, juntou-se ao evento mais tarde e também falou com os deputados sobre "alfabetização, violência doméstica e osteoporose", segundo a Casa Real. "Para os parlamentares que não poderão comparecer no sábado (à coroação), esta é a oportunidade de estar com Sua Majestade", explicou o presidente da Câmara dos Comuns. Durante esta semana, Carlos III tem na agenda, muito preenchida, conversas com vários líderes dos países da 'Commonwealth', incluindo o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, o homólogo do Canadá, Justin Trudeau, e o chefe do Governo da Nova Zelândia, Chris Hipkins. Leia Também: Do ambiente às artes. O que pensa o novo rei britânico Carlos III







