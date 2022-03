Foi através de um comunicado que a banda Foo Fighters informou sobre a morte do baterista Taylor Hawkins. Tinha 50 anos.

Desde que a notícia se tornou pública, foram vários os artistas que recorreram às redes sociais para lamentar a partida de Taylor Hawkins.

De acordo com a People, Billy Idol foi dos primeiros a reagir. "Tão trágico. Descansa em paz, Taylor", disse.

Já a banda Nickelback escreveu um comunicado onde enviam "as mais profundas condolência" à família, companheiros de banda, equipa, amigos e todos os que acompanharam o músico. "Muito triste", afirmaram.

Também o baterista Ringo Starr, dos Beatles, deixou uma mensagem no Twitter. Junto de uma fotografia a preto e branco de Taylor Hawkins, escreveu: "Deus te abençoe, Taylor, paz e amor a toda a família e à banda".

Finneas também se mostrou de "coração partido". "Que talento incrível", começou por elogiar.

De acordo com meios de comunicação social locais, o músico, que integrou a banda em 1997, foi encontrado morto no quarto do hotel onde a banda está hospedada em Bogotá.

