Cerca de meio ano depois de ter anunciado que foi pai de uma menina "fora do casamento", Dave Grohl, vocalista dos Foo Fighters, foi fotografado com a esposa, Jordyn Blum.

O cantor e a mulher (de quase 22 anos) não passaram despercebidos enquanto caminhavam de sorriso no rosto por Los Angeles, na Califórnia, no domingo, dia 16 de março, segundo a imprensa internacional.

Na ocasião, o músico, de 56 anos, estava com uma camisola preta e calções no mesmo tom, e ainda um boné. Já a mulher, de 46 anos, estava com uma camisola preta, calças desportivas verdes e óculos escuros.

Dave Grohl e Jordyn Blum estão casados desde 2003 e juntos são pais de três meninas, Violet, de 18 anos, Harper, de 15, e Ophelia, de dez.

O casal já tinha sido visto junto em fevereiro, que foi a primeira vez depois da notícia do nascimento da filha do músico.

Em setembro de 2024, recorde-se, Dave Grohl anunciou que tinha dado as boas-vindas a uma "nova filha, nascida fora do seu casamento".

