João Montez viveu esta terça-feira, 22 de setembro, um dia importante no que diz respeito à sua vida profissional. O apresentador iniciou as gravações do seu novo grande projeto: o programa 'Querido Mudei a Casa'.

Tal como já tinha sido revelado pela TVI, Montez foi escolhido para ocupar o lugar do apresentador Gustavo Santos e dar um novo rosto ao formato.

"Dia 1 de um querido que, apesar de camuflado, mal pode esperar por partilhar tudo o que hoje aconteceu com vocês. Cheguei, 'Querido Mudei a Casa' e estou muito, muito feliz", pode ler-se na legenda de uma publicação onde João Montez mostra as suas primeiras imagens no papel de apresentador do programa. Espreite a galeria para vê-las!

Leia Também: 'Dia de Cristina' é "do outro mundo". O cenário, a música e Ben na equipa