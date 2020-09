A menos de 24 horas da grande estreia de 'Dia de Cristina', marcada para esta quarta-feira, 23 de setembro, Cristina Ferreira resolveu levantar a ponta do véu sobre alguns detalhes que até aqui permaneciam em segredo.

O cenário

Depois de ter revelado que foram necessário "35 homens" para levantar uma das paredes do estúdio do seu novo projeto, a apresentadora mostrou novas imagens na rede social Instagram e prometeu: "Acreditem que o que vão ver é do outro mundo".

[O que será que está a apresentadora a preparar?]© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

"O cenário de amanhã é trabalho destes três profissionais excepcionais. Que orgulho Rui, Su e Joana", escreveu ainda a apresentadora, homenageando os responsáveis por colocar em prática a sua ideia.

[Imagem partilhada pela apresentadora]© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

A música oficial de 'Dia de Cristina'

Ainda na rede social Instagram, a apresentadora partilhou com os seus seguidores a música oficial que irá para o ar sempre que começa o tão aguardado 'Dia de Cristina'.

"Guardem, o som de amanhã", pode ler-se na legenda da publicação.

Ben faz parte da equipa

Cristina confirmou a presença de Ben, Rúben Vieira, como um dos elementos que fazem parte da equipa do seu novo programa. O assistente de produção e operador de câmara foi fotografado pela apresentadora no estúdio e já em preparação para a grande estreia de amanhã.

[A imagem que prova que Ben faz parte da equipa]© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

O primeiro convidado

Cristina escolheu abrir o seu programa com uma entrevista ao "homem do momento": Jorge Jesus. Esta será também a primeira grande entrevista do treinador de futebol desde que este regressou a Portugal para treinar o Benfica.

Importa ainda lembrar que 'Dia de Cristina' estará no ar no horário da manhã e da tarde. O formato acontece um dia por semana, em dias diferentes e promete muitas surpresas.

Leia Também: Bárbara Guimarães é uma das 'armas' da SIC no dia da estreia de Cristina