A guerra de audiências promete ser feroz no dia de amanhã, quarta-feira, 23 de setembro. A TVI estreia pela primeira vez o novo programa de Cristina Ferreira na estação - 'Dia de Cristina' - e, pronta a defender-se, a SIC preparo um plano que promete fazer frente à estação rival.

Uma vez que 'Dia de Cristina' irá ocupar a manhã e tarde da TVI, a SIC precisou de encontrar grandes apostas para este horário alargado.

As apostas da manhã

No programa 'Casa Feliz', Diana Chaves e João Baião colocam no ar uma entrevista exclusiva com o cantor Marco Paulo - que recentemente voltou a enfrentar o cancro. Mas as novidades não ficam por aqui e a dupla recebe ainda a visita de Bárbara Guimarães.

À tarde são prometidas emoções fortes

"Durante a tarde 'Especial Linha Aberta' sobre o Caso Grilo e a entrevista que faltava sobre o caso de Angélico Vieira", promete a SIC nas suas redes sociais, referindo-se neste último ponto à jovem sobrevivente do acidente de automóvel em que morreu Angélico Vieira.

