Angie Costa e o companheiro, Miguel Coimbra, artista dos D.A.M.A, já têm tudo pronto para receber em casa o novo membro da família, o filho, Martim, cujo nascimento deverá acontecer nos próximos dias.

Já na reta final da gravidez, a influenciadora partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram fotografias do quarto do bebé.

Um projeto do qual a 'mamã babada' se revelou muito orgulhosa.

Veja as imagens do espaço na galeria.

