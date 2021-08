Prestes a ser mãe pela primeira vez, Angie Costa recorreu ao Instagram para destacar uma nova imagem captada durante a gravidez.

Desta vez, a atriz mostrou aos fãs uma fotografia que faz parte de uma sessão fotográfica que fez recentemente, onde aparece sem roupa.

"O valor que esta fotografia tem para mim, supera qualquer palavra ou frase. A natureza é uma coisa maravilhosa", escreveu na legenda do registo que rapidamente captou todas as atenções. Veja abaixo todas as reações:

