O músico poderá estar com complicações relacionadas com a queda que sofreu em palco no passado fim de semana.

Post Malone foi nas últimas horas levado de urgência para o hospital. O músico apresentava no sábado ao início do dia dificuldades respiratórias e uma dor aguda no corpo. Ao que tudo indica, Austin Post, verdadeiro nome de Post Malone, poderá estar com complicações relacionadas com a queda que deu em palco na passada semana e que lhe provocou uma lesão nas costelas. "Estou com muita dificuldade em respirar, e sinto uma dor lancinante sempre que respiro ou me movo", revelou o cantor, de 27 anos, através das redes sociais. Ainda no hospital, Post Malone confirmou o cancelamento do espetáculo agendado para a noite de ontem, 24 de setembro, em Boston. Devastado por não conseguir estar em palco, o músico prometeu que o concerto será remarcado assim que a sua saúde melhorar. Leia Também: Post Malone sofre queda aparatosa em palco e lesiona-se nas costelas