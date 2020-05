Post Malone acaba de anunciar que vai lançar uma linha de vinho rosé, intitulada 'Maison No. 9'. Uma informação que foi divulgada esta quarta-feira.

De acordo com o meios de comunicação internacionais, as garrafas de vinho vão estar disponíveis para venda nas lojas no próximo mês de junho. Os fãs podem encomendar as mesmas online.

Como relata o New York Post, o artista passou grande parte de 2019 a viajar para França para trabalhar neste novo projeto.

