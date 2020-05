Foi há três anos que Liliana Filipa se tornou empresária. Neste momento, a antiga concorrente do programa 'Casa dos Segredos' dá cartas como influencer digital e como CEO e Designer das suas duas empresas - que detêm as marcas Liliana Filipa Swimwear e Liliana Filipa Design.

Com um enorme sucesso em todos os seus negócios, Liliana resolveu, a pedido de muitos seguidores, ajudar aqueles que agora se preparam para entrar no mundo do empreendedorismo. Como? Com 10 dicas que esta considera fundamentais para que uma empresa dê frutos.

Eis as dicas:

- "Escolher uma área de negócio que realmente gostem, não escolher a área apenas porque acham que vai dar dinheiro mas sim porque gostam e vão querer aprender cada vez mais e ser cada vez melhores;

- Identificar aquilo em que são bons, a vossa área de competência;

- Possuir alguns traços relevantes e tentar adquirir outros (ter sentido de liderança, criar, inovar, pesquisar, montar estratégias, ter iniciativa...);

- Ter visão a longo prazo. Não esgotar logo todos os planos, energias e principalmente as economias;

- Criar uma boa equipa, sem receio de contratar as pessoas certas para cada área. Não devemos perder tempo numa função que não é a nossa zona de conforto;

- Tentar acompanhar o trabalho de cada membro da equipa para minimizar as falhas;

- Não perder oportunidades, aproveitar o melhor de cada experiência;

- Aprender com os erros. Não devemos considerar um erro como uma coisa má, a não ser que se cometa o mesmo duas ou mais vezes. Caso contrário aproveitar para melhorar;

- Apontar todas as ideias num papel. Fazer listas de tarefas por exemplo;

- Manter-se informados sobre o mercado na nossa área".

Leia Também: Anitta usa biquíni da marca de Liliana Filipa. Portuguesa ficou em êxtase