Post Malone viveu uma situação incómoda que, talvez, nunca esquecerá. O artista foi impedido de entrar no bar do QT Hotel em Perth, na Austrália, e tudo devido às tatuagens que tem no rosto e no pescoço.

A revelação foi feita pelo próprio cantor numa entrevista ao jornal The West Australian, acrescentando que a decisão foi tomada com base numa política do espaço em causa.

O hotel já lamentou o sucedido, pedindo desculpas. "Tentamos receber bem toda a gente e celebrar as particularidades de cada indivíduo. Os nossos seguranças, contratados a outra empresa, não se comportaram com a discrição devida e assumimos a responsabilidade por isso. Pedimos desculpa", fez notar o QT Hotel ao jornal Daily Mail.

