A$AP Rocky fez questão de estar presente e apoiar a namorada, Rihanna, no Super Bowl, este domingo, dia 12 de fevereiro.

A artista atuou e arrasou, tendo chegado com uma grande novidade: está grávida pela segunda vez. E o companheiro não faltou ao grande momento.

Num vídeo que foi destacado no Twitter e possível ver A$AP Rocky a gravar um vídeo no meio do estádio.

