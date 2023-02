Rihanna é, sem dúvida, um dos temas que marca as últimas horas, isto depois do regresso aos palcos com a atuação no intervalo do Super Bowl, onde começou por revelar que está grávida pela segunda vez.

Os fãs estão em delírio com o espetáculo dado pela cantora, mas importa destacar uma reação em particular: a do ex-namorado, Chris Brown.

O também cantor partilhou uma story na rede social Instagram, dirigindo-se a Rihanna. "Força, miúda", escreveu Chris Brown, acrescentando emojis de um coração e de uma oração.



© Instagram/Chris Brown

Importa lembrar que Chris Brown já havia reagido ao nascimento do primeiro filho de Rihanna, em maio de 2022.

A relação amorosa entre ambos, que terminou em 2009, ficou marcada por agressões físicas e psicológicas sofridas por Rihanna, como relatou posteriormente a artista. Chris Brown chegou a ser condenado por este crime, tendo praticado trabalho comunitário.

