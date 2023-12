Na noite do Boxing Day, feriado celebrado no Reino Unido em 26 de dezembro e que promove doações e presentes a pessoas necessitadas, a BBC vai transmitir um documentário inédito sobre a coroação do reis, que aconteceu a 6 de maio deste ano.

'Carlos III: O Ano da Coroação' é um documentário de 90 minutos que será transmitido nessa data e mostra os bastidores da coroação de Carlos III e Camilla e uma infinidade de momentos divertidos e detalhes dos bastidores da família real num dos dias mais importantes das suas vidas.

Robert Hardman, um renomado autor, analista e diretor de cinema sobre a realeza, que cobriu questões da monarquia britânica durante três décadas, é o autor deste trabalho, que resulta de um ano a acompanhar de perto o dia a dia do rei.

"No centro desta história está um homem que assume o trabalho que sempre o esperou", explica Simon Young, diretor de história da BBC. "Este filme capta uma visão dos bastidores do rei e da sua coroação como nunca antes vista".

Entre os vários momentos que se poderão ver no documentário consta um em que Carlos III mostra o seu lado mais divertido. O rei aparece com o seu manto e, abrindo-o com os braços, diz "Posso voar!", enquanto sacode a vestimenta e brinca com seu escudeiro, o tenente-coronel Johnny Thompson, aliviando a tensão que existia naquele momento.

