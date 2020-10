Como já tinha sido anunciado, Cristina Ferreira esteve à conversa com a equipa das manhãs da Comercial, onde recordou a estreia do novo programa da TVI, ‘Dia de Cristina’, que aconteceu no mês passado.

A apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da estação lembrou que inicialmente a estreia do ‘Dia de Cristina’ era para ser a 17 de setembro, mas o atraso no cenário do formato levou a que fosse para o ar uma semana depois, no dia 23. Aliás, diz, houve vários aspectos que não estavam como tinham idealizado, como a luz e o som. O estúdio ficou pronto às 07h00 da manhã do dia da estreia e o programa começou horas depois, às 10h00.

Desde que voltou para à TVI que Cristina não tem sido a grande vencedora das audiências, tema que foi comentado pela própria.

Ao falar sobre o novo formato - um programa que ocupa um dia inteiro e que não tem um dia certo para estar no ar -, Cristina disse que está a “testar” este novo conceito e afirmou que quando um projeto não corre como o planeado, não tem nenhum problema em tirá-lo do ar.

“Corre mal e tiro do ar na hora e não me importo nada que os outros digam. Está mal, está mal. Não correu bem, não correu bem. É-me indiferente”, destacou.

“Eu posso ficar aqui mais dez anos sem ganhar uma única vez que não me vou arrepender um único dia de ter voltado”, realçou de seguida, referindo-se ao facto de continuar a perder nas audiência para a SIC, onde esteve quase dois anos.

Cristina contou ainda que “não tem o acesso direto às audiências” porque não quer, e sabe dos resultados através da equipa, como aconteceu esta quarta-feira.

A apresentadora estava a conversa com os locutores e animadores da Comercial quando recebeu uma mensagem de João Patrício a revelar os resultados desta terça-feira, dia em que a SIC celebrou o seu 28.º aniversário.

“A SIC fez 19.3. A TVI teve 16.3. Portanto, ficámos a três pontos. O que, olhando para há um mês, esta distância era ligeiramente maior. Nós passámos de sete pontos para três [de diferença], o que é uma conquista gigante e, às vezes, as pessoas não têm essa noção. […] E isto foi em dia de aniversário da SIC. Portanto, isto é um belíssimo resultado”, disse.

Leia Também: "A menina do tempo". Cristina Ferreira esteve nas manhãs da Comercial