Maria Botelho Moniz fez um desabafo com os fãs e, para isso, recorreu à sua página de Instagram. Nas histórias da rede social a apresentadora partilhou uma mensagem na qual dá conta de vários azares que aconteceram lá por casa.

"Ora então, a porta do duche partiu-se do nada em mim pedaços, o congelador está cheio de gelo e a fazer o barulho de uma batoneira, a porta do frigorífico não fecha e as luzes do jardim pifaram. Mais alguma coisa, universo? Ou está bom?", questionou a apresentadora da TVI.

Note-se que agora poderá ver Maria Botelho nos finais da tarde enquanto apresentadora dos 'Diários' do 'Big Brother'.



© Instagram - Maria Botelho Moniz

