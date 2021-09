José Lopes, conhecido como Zé Lopes, esteve esta terça-feira na Mega Hits para responder às acutilantes perguntas do 'Cala-te Boca'.

Questionado por Conguito, Mafalda de Castro e Maria Correia se estaria arrependido de ter trocado a SIC pela TVI, o coordenador de conteúdos televisivos revelou:

"Não, não me arrependi. Se tenho saudades de algumas pessoas da SIC, claro que sim. Fui muito feliz com os projetos que fiz na SIC. Não fiquei a mal com o canal, mas a TVI também me deu muito", afiança.

Seguiu-se depois a mais aguardada pergunta: "Porque é que deixaste de ser apresentador do 'Somos Portugal'?", quiseram saber os seguidores do programa.

"É uma pergunta que no fundo eu não te sei responder, que só poderá ser feita aos responsáveis da TVI", começa por afirmar o agora comentador de 'Big Brother'.

"O que me foi dito, e foi o mesmo que saiu para a imprensa, é que ia haver uma renovação das caras do programa, que é um programa que tem 10 anos e que tem de estar em constante mutação. Por isso eu saía daquele programa, mantendo-me vinculado à TVI enquanto coordenador do 'Em Família' e com um novo projeto em setembro - que é o 'Big Brother', enquanto comentador", diz Zé Lopes, dando conta de que não lhe terá sido dada nenhuma outra explicação para a sua retirada do formato de domingo à tarde.

"Não te sei dizer a razão concreta para eu ser uma escolha para sair do programa", reforça, garantindo ainda assim que aceitou a decisão e se mantém motivado nos projetos que se seguem.

