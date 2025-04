"É a pessoa mais importante da minha vida", disse Pedro Nuno Santos ao referir-se ao filho, Sebastião. O secretário-geral do PS falou sobre a importância da família na sua vida ao ser entrevistado por Manuel Luís Goucha esta quarta-feira, 16 de abril, no âmbito do programa 'Goucha'.

O político explicou ainda que a ausência da vida familiar "é a parte mais difícil da vida política".

"Não preciso da política para viver, vim porque quero dar algo de mim aos outros e acredito que posso fazer a diferença", referiu.

A entrega à vida política, diz, "tem consequência na família, no filho, e essa é a parte que mais custa".

Ao falar sobre o filho, o candidato a primeiro-ministro acabou confrontado por Manuel Luís Goucha sobre o facto de Sebastião frequentar uma escola privada.

"Por que não pôs o seu filho na escola pública?", quis saber o comunicador. "Porque foi uma opção familiar, não quero discuti-la agora aqui", reagiu o secretário-geral do PS.

"Mas isso não diminui em nada o meu compromisso pessoal com uma escola pública de qualidade", continuou, explicando que no seu caso sempre estudou no ensino público.

"O que nós queremos, e aquilo que quero fazer enquanto político, é que a escola pública tenha melhor qualidade", assegurou.

