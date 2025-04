"O seu filho tem telemóvel?", questionou Manuel Luís Goucha ao receber no programa 'Goucha' esta quarta-feira, 16 de abril, Pedro Nuno Santos.

"O meu filho tem um telemóvel com jogos e só pega nele ao fim de semana e tem um período muito controlado. Uma hora de manhã, uma hora à tarde e não mais do que isso. Sábado e domingo e é uma luta. Durante a semana não tem telemóvel, nem iPad", contou o secretário-geral do PS a respeito da educação de Sebastião, de sete anos.

A propósito do tema, o político referiu que os pais devem auxiliar os filhos no acesso à internet de forma a filtrar informações que podem prejudicar às suas escolhas.

"Está nas nossas mãos enquanto pais tentar acompanhar e ajudar os nossos filhos no acesso que têm às redes sociais e à internet. A responsabilidade não é só das famílias, mas também é", defendeu.

"Não podemos estar à espera que os professores façam aquilo que não fazemos nas nossas casas", completou.

